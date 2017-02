11/02/2017 17:18

SONDAGGIO CM.IT FIORENTINA UDINESE / La Fiorentina vincerà questa sera nel match di campionato contro l'Udinese: questo è il verdetto dei nostri utenti. Sulla pagina Twitter ufficiale di Calciomercato.it vi abbiamo chiesto chi fosse la favorita ed il 59% dei votanti ha risposto Fiorentina. Per il 22% il match finirà in paritù, poche chance per il successo esterno (19%).

O.P.