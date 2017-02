Napoli, Zielinski: "Real una grandissima squadra, però noi..."

11/02/2017 16:40

NAPOLI ZIELINSKI / Fresco di vittoria e di gol contro il Genoa, il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, è intervenuto a 'Radio Kiss Kiss' per parlare delle ultime in casa dei partenopei. La mezzala ha dichiarato: "Il Real Madrid è una grandissima squadra è non sarà una gara semplice, ma noi siamo forti e possiamo dire la nostra. Il gol? La palla è arrivata con i tempi giusti e non ci ho pensato due volte, è andata bene".

O.P.