Premier League, Arsenal-Hull City 2-0: Sanchez dà una mano a Wenger

11/02/2017 15:23

ARSENAL HULL CITY SANCHEZ / L'Arsenal si aggiudica l'anticipo della 25esima giornata di Premier League battendo 2-0 in casa l'Hull City. Risultato bugiardo per quanto si è visto in campo e per come è maturato: 'Gunners' in vantaggio con Alexis Sanchez che tocca per ultimo (ma con la mano!) il pallone al termine di una mischia. Il raddoppio arriva dopo il 90esimo per un rigore trasformato dallo stesso attaccante cileno. La squadra di Wenger sale così momentaneamente al secondo posto alla pari con il Tottenham, mentre i 'Tigers' restano terzultimi.

M.R.