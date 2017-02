11/02/2017 15:31

NAPOLI KOULIBALY JORGINHO / Si avvicina l'appuntamento con il 'Bernabeu' per il Napoli che dopo la vittoria contro il Genoa è subito tornato ad allenarsi questa mattina in vista della sfida contro il Real Madrid. Atmosfera serena in casa azzurra come dimostra il video pubblicato da Jorginho su 'Instagram Stories' dove si vede Koulibaly accennare un balletto negli spogliatoi.

B.D.S.