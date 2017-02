Calciomercato, de Boer: "Pronto ad ascoltare l'offerta dei Rangers"

12/02/2017 02:04

CALCIOMERCATO RANGERS DE BOER / Dopo l'esonero di Warburton i Rangers di Glasgow sono alla ricerca di un nuovo allenatore e pensano a Frank de Boer. L'ex tecnico dell'Inter intervistato da 'Sky Sport News' non esclude un ritorno in Scozia: "Se dovessi essere chiamato, sentirei cosa hanno da dirmi. Guardo più al prossimo anno, vorrei iniziare con la preparazione estiva. Dopo 32 anni, mi sto godendo la prima pausa. Ritorno ai Rangers? Nel calcio non si sa mai".

B.D.S.