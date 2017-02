Calciomercato Juventus, Barella osservato speciale

11/02/2017 14:19

JUVENTUS BARELLA CAGLIARI / Niccolò Barella dovrebbe partire titolare nel posticipo di domani sera contro la Juventus. Una sfida che vale doppio per il centrocampista classe 1997 del Cagliari. I bianconeri, sempre interessati a giovani talenti soprattutto italiani, lo stanno tenendo d'occhio e lo scontro diretto del 'Sant'Elia' sarà un banco di prova importante per tastare le sue qualità e, chissà, magari un crocevia importante per il suo futuro.

M.R.