Torino-Pescara, Mihajlovic: "Chi molla va fuori. La società non ci ha abbandonato"

11/02/2017 13:58

TORINO PESCARA CONFERENZA MIHAJLOVIC / Protesta dei tifosi del Torino prima dell'allenamento di oggi: esposto uno striscione con la scritta "Noi continueremo a lottare, voi cosa volete fare?". Da questo parte Mihajlovic nella conferenza stampa alla vigilia della sfida al Pescara: "Qui nessuno mollerà mai di un millimetro, se mai dovesse farlo andrà fuori. Non penso che i tifosi si riferiscano al rigore o al fatto che qualcuno era troppo lontano dall'area di rigore. Tutti avevano fiducia in Iago Falque".

Sulle difficoltà della squadra, Mihajlovic dice: "Siamo in un tunnel, ma sono fiducioso perchè il gruppo è compatto ed i ragazzi sono i primi ad avere voglia di rivalsa. In un campionato capitano questi periodo, ovviamente speravo di essere più vicino alla zona Europa. Questo è il mio primo anno al Torino ed in estate sono arrivati tanti giocatori nuovi. Adesso nel girone di ritorno potrò avere più risposte sotto diversi punti di vista".

Infine sul rapporto con la società dice: "Petrachi sta con noi tutti i giorni, sento spesso il presidente. Non ci sentiamo abbandonati, non ho notato nessun atteggiamento diverso da parte del club".

B.D.S.