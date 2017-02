Fiorentina-Udinese, i convocati di Sousa: doppio recupero

11/02/2017 13:37

FIORENTINA UDINESE CONVOCATI / Confermato il recupero di Kalinic e Saponara per la Fiorentina: tra i convocati per la sfida contro l'Udinese ci sono anche l'attaccante croato e il trequartista ex Empoli, assenti contro la Roma. Ecco l'elenco completo: Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Ghidotti (portiere n'33), Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Maistro, Milic, Oliveira, Gonzalo, Salcedo, Saponara, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Toledo, Tomovic, Borja, Vecino.

B.D.S.