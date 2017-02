Crotone-Roma, Spalletti assolve Nainggolan: "Bischerate dette a degli sciacalli"

Maurizio Russo

11/02/2017 13:45

SPALLETTI CROTONE ROMA / La Roma fa visita al Crotone nel lunch match domenicale della 24esima giornata del campionato di Serie A. Dopo la vittoria del Napoli, la squadra giallorossa è chiamata a vincere per riprendersi il secondo posto e mettere pressione alla Juventus impegnata nel posticipo di Cagliari. Il tecnico giallorosso Luciano Spalletti ha parlato così nella consueta conferenza stampa della vigilia in cui ha commentato tutte le news Roma del momento: "Florenzi continua il lavoro per ritrovare la condizione migliore, mentre Totti ha un problema intestinale: si è fatto visitare ed è tornato subito a casa. Non parte con noi. A prescindere dal ritorno di Salah potremmo giocare con la difesa a quattro: poter cambiare è un vantaggio, anche se lo è pure giocare nello stesso modo per avere un riferimento. Essere pronti a fare qualcosa di diverso e ad usare la qualità dei calciatori è sempre un'arma in più. La partita di domani è difficile perché il Crotone non ha avuto vita dura solo la Juventus. Anche il Milan lo ha battuto negli ultimi minuti. Nicola è un allenatore che lavora bene: la squadra è viva nonostante la classifica. Bisognerà essere una squadra forte, che sa qual è la sua strada e quello che deve mettere per vincere".

SEMPRE CONTRO JUVE E NAPOLI - "Se noi perdiamo o non vinciamo è come se vincessero Napoli e Juve: tutte le squadre che affrontiamo hanno gli stessi colori, ossia azzurri e bianconeri. Febbraio mese decisivo? Ci sono tanti impegni, sono sicuro che riusciremo a tenere lo stesso rendimento anche cambiando qualche giocatore".

VIDEO NAINGGOLAN - "Da un punto di vista mio, ma anche vostro, è evidente che quello che Nainggolan fa sul campo, il suo temperamento, è sotto gli occhi di tutto. E' un bravissimo ragazzo. Non sono due bischerate dette fuori al bar a persone che ti mettono in bocca le parole a farmi cambiare idea. Succede anche a me fuori ai cancelli. E' da sottolineare invece la disponibilità del ragazzo che nel giorno libero si ferma a parlare. Ha detto due cose a due sciacalli che possono aver manipolato il video perché non si vede l'inizio. E sciacallo è anche chi usa queste cose in modo distorto. A me rimane l'immagine del ragazzo pulito che è: nello spogliatoio si sono messi tutti a scherzare e ridere perché sapevano che piega avrebbe preso questa cosa. La si cavalca per far male da chi vuole la nostra sconfitta. Ma noi siamo una squadra con uno spirito comune. E' una situazione normalissima perché sappiamo la provenienza di queste cose. Radja fa una vita regolare e corretta, per questo va più forte di tutti. Quella era la sera libera, io ne do sempre una o due in settimana e ognuno fa come vuole. Poi è chiaro che ci sono delle regole interne, un patto per raggiungere i nostri obiettivi. Lui l'equilibrio lo trova nell'andare forte sempre, altri magari invece lo trovano mangiando poco, bevendo poco e dando pochi baci...".

POLEMICHE JUVENTUS-INTER - "Capitano tutte le settimane, ci siamo un po' abituati. Possono risuccedere e Staffelli è pronto a portare i tapiri in giro. Le altre cose non mi interessano, ci deve pensare la stampa a metterle in evidenza. Ma bisogna stare attenti a dare rilevanza alle cose davvero importanti. Le letture possono essere molteplici, come nel caso di Nainggolan: c'è chi mette le cose in prima pagina e chi in ottava. Dipende cosa interessa".

DERBY IN NOTTURNA - "E' una fiducia che non dobbiamo disperdere: sono stato in qualche riunione con Gabrielli e lui ha ragione. Dobbiamo comportarci bene allo stadio per far venire sempre più gente e renderli spettacolari. Una volta un mio calciatore andò contro le regole e mi disse che non avrebbe spento il cellulare finché moglie e figli non fossero entrati allo stadio: era pronto anche a non giocare ed è giusto così. Si crea questo clima di tensione sbagliato. Alziamo il livello di sentimento verso la correttezza e il divertimento. Ci vogliono stadi nuovi per famiglia: andiamo a vedere cosa fanno in Germania e Inghilterra e imparare da loro".

STILE ROMA - "Io mi trovo a mio agio qui. Ci passo molto tempo: vengo presto e vado via tardi. Non comando su niente ma vedo molte situazioni: c'è un modo corretto di voler bene a questa squadra e un presidente attento a voler fare sempre meglio e un centinaio di persone che formano un dietro le quinte di qualità che ci fanno trovare tutto preparato".

TOTTI - "Siamo sempre legati a Francesco perché non ne abbiamo ancora trovato un altro come lui, ma Dzeko e Strootman si stanno avvicinando. De Rossi c'è, Fazio è una persona bellissima, Rüdiger è attaccato a questi colori e ci mette di tutto per vincere. Sono segnali importanti. Non cambierei questi giocatori con nessuno, ma occorre cambiare un po' la mentalità. Si deve far vedere a chi arriva dove siamo e dove vogliamo arrivare. Sempre verso l'alto, mai verso il basso".

Calciomercato Roma, Spalletti criptico sul rinnovo

Quando il discorso si sposta sul calciomercato ed il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, Spalletti gioca in difesa: "Sono io che debbo meritarmi la Roma e che non debbo farmela scappare. E devo mandare dei messaggi forti vincendo qualcosa per restare in questo posto magnifico e non parlare della mia firma. Manteniamolo così bello questo luogo. Il timbro deve essere quello di una Lupa pronto a sbranare gli avversari perché vuole vincere sempre. Questo è il nostro desiderio, poi viene il resto".