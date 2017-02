Sassuolo-Chievo, Di Francesco: "Defrel out. Da calciatore mi infastidiva..."

11/02/2017 13:18

DI FRANCESCO SASSUOLO CHIEVO / "Stiamo recuperando tanti giocatori e i risultati iniziano ad arrivare, il che è positivo per l'umore e per l'ambiente". Pensieri e parole di Eusebio Di Francesco. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Sassuolo ha poi aggiunto che "il Chievo molto bravo a verticalizzare e sulle seconde palle. Non prendono gol da due gare, ma non dobbiamo snaturare il nostro modo di giocare e puntare alla vittoria. Maran ha una filosofia e noi un'altra: vogliamo scavalcarli e avvicinarci al ruolino dell'anno scorso. Defrel quasi sicuramente non ci sarà, spero di averlo a disposizione per la trasferta di Udine. Mi aspetto delle risposte importanti dal gruppo, come sempre. Io ho fatto il calciatore per anni e quello che più mi infastidiva era vedere dei compagni che prendevano con leggerezza un impegno: voglio trasferire questa mentalità ai ragazzi. Ogni gara va affrontata al massimo".

M.R.