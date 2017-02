11/02/2017 12:44

CROTONE ROMA TOTTI / Non ci sarà Francesco Totti tra i calciatori della Roma che questo pomeriggio voleranno a Crotone per il lunch match della 24a giornata di Serie A. Un attacco influenzale ha messo ko il capitano giallorosso che non sarà convocato da Luciano Spalletti per la trasferta calabra.

B.D.S.