Calciomercato Juventus, Allegri: "Dobbiamo incontrarci con la società"

11/02/2017 12:17

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / C'è spazio anche per il futuro di Allegri nella conferenza stampa del tecnico della Juventus alla vigilia della sfida contro il Cagliari. L'allenatore toscano spiega: "Il calcio italiano è sempre uno dei migliori al mondo e soprattutto in quest'ultimo periodo dove hanno riscoperto molti italiani che sanno giocare a calcio. Bisogna sapere che ci sono dei cicli. Come faccio a smentire una cosa che non ho mai detto? Come faccio a confermare una cosa che è inesistente? Sto bene alla Juventus, abbiamo da portare a termine la stagione poi a tempo debito ci incontreremo con la società perché bisogna parlare di futuro, di programmi. Il resto sono solo illazioni".

Domani a Cagliari per Allegri sarà la centesima con la Juventus e sulla possibilità di allungare la sua permanenza in bianconero, l'allenatore è chiaro: "Spero ce ne siano altre cento o quattrocento perché qui sto bene. Si è parlato tanto, ma sono tutte illazioni. Se ci fosse qualcosa che non va, se avessi deciso di andare via, sarebbero loro i primi a saperlo".

B.D.S.