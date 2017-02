Angola, dramma allo stadio: crolla un cancello, 17 morti

11/02/2017 11:51

TRAGEDIA STADIO ANGOLA / Dramma in Angola durante una partita di calcio allo stadio di , in occasione della prima partita del campionato nazionale fra la squadra locale di Santa Rita de Cassia e il Recreativo de Libolo.

La partita era cominciata da qualche minuto, ma una parte dei tifosi non è riuscita ad entrare in tempo nell'impianto. Le centinaia di persone bloccate all'ingresso hanno premuto per entrare allo stadio, provocando il crollo del cancello. Il primo bilancio è di 17 morti e decine di feriti. "C'è stato un blocco all'ingresso dello stadio, un'ostruzione che ha causato molte vittime: 17 morti accertati e ci sono almeno 56 feriti di cui una decina in gravi condizioni" le parole del portavoce della polizia locale Orlando Bernardo riportate da 'Fox Sports'.

S.D.