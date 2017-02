Fiorentina, Di Natale: "Fui davvero vicino ai viola". E sul futuro...

11/02/2017 11:01

FIORENTINA DI NATALE / Poteva davvero essere, ma non è stato. Antonio Di Natale e la Fiorentina si sono realmente sfiorati, e lo racconta lo stesso 'Totò' in un'intervista concessa a 'Viola Week', inserto settimanale del quotidiano 'La Nazione': "Alla Fiorentina sono stato davvero vicino. Con i Della Valle ho sempre avuto un ottimo rapporto, poi Firenze mi ha sempre affascinato. Nel 2013 mi chiamò anche il mio amico Vincenzo Montella. Alla fine uscì fuori anche l’interessamento della Juventus, ma rimasi ad Udine. Sousa? L’ambiente di Firenze può essere difficile in questi momenti, ma saprà uscirne perché questa Fiorentina ha qualità importanti. Bernardeschi è un grande talento, Chiesa è diverso da papà Enrico e sono convinto che diventerà un grandissimo giocatore. Insigne? Mi rivedo lui, ha un talento unico e spero rinnovi col Napoli. Per quanto riguarda il mio futuro mi piacerebbe lavorare in un settore giovanile o fare lo scout, cercando talenti in Italia. L’allenatore no, troppo impegnativo”.



L.P.