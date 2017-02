12/02/2017 01:28

RITIRO TYMOSHCHUK / A 37 anni è arrivato il momento di dire stop. Il centrocampista ucraino Anatolyi Tymoshchuk, che in carriera ha vestito anche le maglie di Shakhtar, Zenit e Bayern, dopo l'ultima avventura in Kazakistan al Kairat Almaty ha annunciato l'addio al calcio. Nella sua personale bacheca brillano il trionfo in Champions League con i bavaresi e la Coppa Uefa 2007/2008 con lo Zenit.



L.P.