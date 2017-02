Juventus, Dybala fa gola a tutti... gli sponsor: la spunta l'outsider?

11/02/2017 10:39

JUVENTUS DYBALA / A Crotone, forse ci averete fatto caso, Paulo Dybala è sceso in campo con le scarpe completamente nere, senza il classico baffo Nike. In realtà erano i soliti scarpini indossati dall'argentino, che però ha ricoperto il marchio Nike colorandolo di nero. Il motivo? Il 1° febbraio è scaduto il contratto di sponsorizzazione ed ora la 'Joya' è a caccia di un nuovo accordo commerciale. La Nike, ovviamente, lo rivorrebbe, mentre si sono fatte avanti anche Adidas e Puma. Ma a sorpresa, racconta 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe spuntarla il nuovo marchio 'Under Armour' che dopo l'accordo milionario col Tottenham sta cercando di entrare sempre di più nel mondo del calcio e punterebbe a fare di Dybala una propria icona, come con Brady nel football americano, Curry in NBA e Murray nel tennis. Idea che, ovviamente, attira lo juventino, che non ne fa una questione di investimenti quanto di visibilità e investimenti sul marchio Dybala.



L.P.