Crotone-Roma, sorpresa: Nainggolan in panchina dopo il video anti Juve? La situazione

11/02/2017 10:41

VIDEO NAINGGOLAN ANTI JUVE / Continua a far discutere il video in cui Radja Nainggolan, parlando con alcuni tifosi, 'spara a zero' contro la Juventus: secondo quanto scrive oggi in edicola 'La Repubblica', in occasione della partita di campionato contro il Crotone, l'allenatore della Roma Luciano Spalletti potrebbe decidere di lasciare in panchina il centrocampista belga proprio a causa delle tante polemiche che potrebbero aver deconcentrato il giocatore. L'edizione odierna de 'Il Messaggero' riferisce di un colloquio tra Spalletti e Nainggolan nella giornata di ieri.

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it all'interno di Trigoria, la Roma ha deciso di affidare all'allenatore la gestione dello spogliatoio e, quindi, sarà lui in primis a valutare eventuali sanzioni o provvedimenti nei confronti di Nainggolan. Ciò detto, però, un'eventuale sanzione non riguarderebbe i contenuti verbali del discorso pronunciato dal giocatore in un contesto informale.

S.D.