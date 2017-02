Calciomercato Fiorentina, Kalinic: "Cina? Discorso chiuso. Ma se parte Sousa..."

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

11/02/2017 10:14

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC / C'è chi dice no, anche di fronte ad offerte impossibili da rifiutare. Come quella del Tianjin Quanjian, che era pronto a sborsare 38-40 milioni di euro per il cartellino e metteva sul piatto un ingaggio da 12 milioni a stagione pur di convincere Nikola Kalinic a sbarcare in Cina. Cifra stratosferica, respinta però al mittente dal croato. E nonostante il tecnico dei cinesi, Fabio Cannavaro, continui ad insistere, per Kalinic il capitolo è ormai chiuso e lo ribadisce ai microfoni del 'Corriere Fiorentino': "È stato un mese lungo e complicato, ma ho cercato di mantenere la concentrazione sul lavoro. Del resto, la scelta l’avevo fatta: Firenze e la Fiorentina. Con un sì sarebbe stato tutto fatto. Anche se non so cosa avrebbe detto la società. Premetto che non so di preciso quanto fosse l’offerta. Ma i soldi non sono tutto nella vita. Sono arrivato nel calcio vero da appena un anno e mezzo e non volevo andarmene. Penso di avere ancora tanto da dare e da fare in Europa. Ho un’idea precisa in testa: affrontare i grandi campioni e giocare partite importanti. Cannavaro insiste? Mi ha chiamato a gennaio. Ma per me il discorso è chiuso e non si è mai riaperto".



Kalinic, poi, prosegue: "A Firenze la mia famiglia sta bene, qui mi sento a casa e il rapporto con la città è molto bello. L’affetto ora è persino aumentato. Se resterei anche senza Paulo Sousa? Dovrei fare una riflessione in più. La sua presenza è molto importante. È un grande allenatore e gli devo tutto. Mi ha voluto qui e mi ha fatto rinascere. In ogni caso ho due anni di contratto. Champions? Vorrei giocarla. Quest’anno è quasi impossibile, ma tra un anno avremo più possibilità di raggiungerla".