Lazio, carica Parolo: "Milan, ti sognavo. Ora voglio farti male"

11/02/2017 09:34

LAZIO PAROLO / Da piccolo, in camera, i poster erano tutti rossoneri. I miti Maldini e Boban appesi alle pareti, oggi il Milan lo sfida e vuole fargli male. E sa già come si fa, visto che la formazione milanista è la sua 'vittima' preferita in carriera. "Il poker al Pescara? Avevo segnato poco quest'anno e dovevo recuperare - racconta il centrocampista della Lazio, Marco Parolo, a 'La Gazzetta dello Sport' - Qui si è creata l'alchimia giusta sin dall'inizio, i risultati che stiamo ottenendo sono figli soprattutto di questa ritrovata sintonia. Inzaghi è stato fondamentale in questo. Col Milan sarà una sfida importantissima, non tanto perché non abbiamo ancora sconfitto una big in campionato, quanto perché è uno scontro diretto per l'Europa. Da piccolo tifavo Milan, è vero. Resta una delle società più forti in Italia ed in Europa, tornerà grande. Alla Lazio sto benissimo, contro il Milan nessun imbarazzo. Anzi, spero di dargli qualche altro dispiacere. Keita? Se cresce dal punto di vista comportamentale diventa un giocatore incredibile".

L.P.