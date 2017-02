Calciomercato Milan, Deulofeu: "Sento già mia questa squadra. Sul futuro..."

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Il futuro per ora lo scaccia, perché d'altronde è appena arrivato e fare previsioni, al momento, è davvero complicato. Testa al presente, dunque, che lo ha catapultato subito al centro della scena. Gerard Deulofeu da scommessa, e speranza, del calciomercato Milan di gennaio, punta a togliersi in fretta l'etichetta di discontinuo ed eterno incompiuto, lanciando i primi lampi di classe già decisivi. Come a Bologna, dove sotto di due uomini i rossoneri hanno piazzato il colpaccio con la zampata dello spagnolo per Pasalic. Ma il meglio deve ancora venire. Ad assicurarlo è lo stesso Deulofeu, che in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' si racconta respingendo, per il momento, le voci sul calciomercato. Anche se qualche indizio sembra lanciarlo: "Al futuro non penso, io penso al presente e il presente si chiama Milan. Tutta la mia testa ora è rivolta al Milan".

Calciomercato Milan, Deulofeu: "Sento già mia questa squadra. L'Europa in rossonero..."

L'ex Barcellona, dunque, racconta i motivi che lo hanno convinto a sbarcare a Milano e non si sbilancia troppo su quello che succederà al termine della stagione, quando da contratto dovrebbe rientrare all'Everton: "Sono venuto qui perché hanno mostrato molto interesse per me e perché è uno dei club più conosciuti al mondo. Non sarei venuto qui se non ci fosse stato un progetto chiaro e ambizioso del quale ritenevo di poter fare parte. L'idea di giocare la Champions, o comunque di giocare in Europa col Milan è molto bella, ma come ho già detto ci inoltriamo troppo nel futuro. Una cosa per volta. Sono arrivato in prestito senza diritti di riscatto? Vero, è solo un prestito, ma sento già mio questo club. Voglio giocare il più possibile e dare il mio contributo. Il diritto di recompra del Barcellona? Sono orgoglioso di essere un canterano blaugrana e so bene che c'è questa recompra. Ma non posso vivere pensando di essere sempre legato al Barcellona".

Poi si passa al campo: "A Bologna la svolta? Può essere, come può anche non essere: per far sì che lo sia occorre mantenere lo stesso atteggiamento nelle prossime partite. Io so quali sono le mie lacune e so anche posso diventare più regolare nel rendimento. Ma è chiaro che se uno gioca poco, è difficile avere continuità. Montella? Sento la sua fiducia e per me è fondamentale. Sì, anche io lo considero un tecnico 'spagnolo' perché ama il possesso palla e comandare il gioco. In poche parole gli piace giocare a pallone e per me è il massimo. Falso nove? Mi piace, può essere un'opzione, ma giocherò dove mi metterà l'allenatore. A sinistra magari ho più possibilità di fare gol, perché rientro sul mio piede. In effetti piacerebbe segnare di più".