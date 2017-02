Calciomercato Juventus, che duello con l'Inter per Sanchez!

11/02/2017 09:18

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ / Archiviate (?) le polemiche in ed extra campo tra Juventus ed Inter, il derby d'Italia si sposta sul calciomercato: la Juventus fa sul serio per Alexis Sanchez, che secondo il 'Corriere dello Sport' potrebbe andar via dall'Arsenal per una cifra compresa tra i 45 ed i 50 milioni di euro.

Nella corsa all'ex attaccante di Udinese e Barcellona, però, i bianconeri dovranno fare attenzione proprio ai nerazzurri. L'eventuale arrivo di Alexis Sanchez a Torino potrebbe mettere in discussione il futuro di alcuni attaccanti attualmente in rosa, da Cuadrado a Mandzukic passando per Dybala e Pjaca, il cui agente ha dichiarato in esclusiva a Calciomercato.it: "Spero abbia più spazio".

S.D.