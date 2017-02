Calciomercato Milan, super budget per gli acquisti: ecco Keita

11/02/2017 08:55

CALCIOMERCATO MILAN KEITA / Keita Balde Diao-Milan: il matrimonio s'ha da fare? Sì, secondo quanto scrive oggi in edicola 'Tuttosport'. Il prossimo calciomercato Milan estivo, al 99% condotto dalla coppia Mirabelli-Fassone (closing con i cinesi permettendo), sarà caratterizzato da quattro-cinque acquisti per un esborso complessivo da 120-150 milioni di euro (cifra che potrebbe aumentare ulteriormente in caso di cessioni, vedasi Bacca e Niang).

Tra questi, uno potrebbe essere proprio l'attaccante attualmente in forza alla Lazio, da tempo nel mirino di Mirabelli, che avrebbe voluto acquistarlo già all'Inter, che lo ha seguito a più riprese quest'anno e che vanta un ottimo rapporto con l'agente Calenda. Il Milan dovrà fare attenzione alla concorrenza dell'Inter e dei club inglesi, Arsenal su tutti.