Calciomercato Inter, vertice con la Sampdoria: tutti i nomi sul tavolo

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

11/02/2017 08:45

CALCIOMERCATO INTER SAMPDORIA / L'estate è ancora lontana ed in mezzo c'è tutta la fase decisiva della stagione da disputare, ma il calciomercato non dorme mai e l'Inter è già attivissima per programmare le sessioni che verranno e costruire la squadra del futuro. Radar accesi, dunque, per il calciomercato Inter che non punta solo alle stelle internazionali ma guarda anche con estrema attenzione ai talenti di casa nostra. Prova ne è l'aquisto di Roberto Gagliardini dall'Atalanta un mese fa, ma non solo. Come racconta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il Ds interista Piero Ausilio ha incontrato a pranzo l'avvocato Antonio Romei, braccio destro del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Nel vertice si sarebbe inevitabilmente toccato il tema mercato, con diversi blucerchiati finiti sul taccuino interista degli osservati speciali.

Calciomercato Inter, da Skriniar a Muriel: mirino sulla Sampdoria

I rapporti tra le due società sono ottimi, come confermano le tante operazioni concluse negli ultimi anni. Basti ricordare, tra gli altri, Eder, Dodò e Ranocchia ad esempio. Così nel corso della chiacchierata il direttore sportivo Ausilio avrebbe chiesto informazioni per alcuni giovani talenti che si stanno imponendo sotto la guida di Marco Giampaolo. In particolare, riferisce la 'Rosea', il centrale slovacco Milan Skriniar, che oggi compie 22 anni, e Lucas Torreira, accostato anche a Roma e Siviglia e lontano dal rinnovo, che sempre oggi fa 21 anni.

Il piatto forte, però, è rappresentato dall'attacco. Dove l'Inter ha chiesto nuovamente informazioni per Patrik Schick e Luis Muriel. Per il colombiano nelle ultime ore si era parlato di accordo già raggiunto, ma bisogna convincere la Samp che intende alzare la clausola rescissoria dagli attuali 28 milioni di euro fino a quota 35 milioni. Cifra importante, soprattutto contando che i vertici interisti punteranno ad investire il grosso del budget disponibile su Manolas ed uno tra Bernardeschi e Berardi. Più 'economica', invece, la pista che porta al ceco 21enne, sul quale però è forte l'attenzione di altri grandi club, in particolare la Juventus.