Calciomercato Serie A, il Real Madrid offre Keylor Navas a tre italiane!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

11/02/2017 08:32

CALCIOMERCATO SERIE A / Il futuro di Keylor Navas potrebbe essere in Italia: secondo quanto scrive in Inghilterra 'The Sun', il Real Madrid avrebbe offerto il portiere costaricense a tre club italiani (Juventus, Lazio e Roma) con l'obiettivo di far spazio ad un eventuale colpo in entrata tra Thibaut Courtois, David De Gea e Gianluigi Donnarumma.

Il portiere del Milan è un pensiero ricorrente anche in casa Juve, che ha detto 'no' alla proposta arrivata da Madrid. La Roma, da par suo, attende di conoscere il destino a fine stagione di Wojciech Szczesny. Pertanto - scrivono in Inghilterra - la destinazione italiana più probabile per Navas appare, ad oggi, la Lazio.