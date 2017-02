Calciomercato Juventus, doppio colpo Tolisso-Verratti con partenza 'eccellente'

11/02/2017 08:10

VERRATTI TOLISSO JUVENTUS / Grandi manovre a centrocampo in vista dell'estate in casa calciomercato Juventus: la Juve non molla la presa su Corentin Tolisso e vorrebbe acquistarlo prima che si scateni un'asta internazionale che alzi il prezzo oltre i 45 milioni della valutazione data dal Lione. Secondo quanto si legge su 'Tuttosport' oggi in edicola, Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno avviato nuovi contatti con il club transalpino.

L'eventuale colpo di calciomercato Tolisso potrebbe non essere l'unico a centrocampo per la Juve in estate: la grande ambizione resta Marco Verratti, che avrà un confronto con il Paris Saint-Germain per stabilire cosa sarà del suo futuro. La tentazione Serie A si starebbe insinuando gradualmente nel calciatore ex Pescara. La Juventus si è mossa da tempo col suo agente Donato Di Campli (lo stesso di Orsolini), i cui rapporti con l'Inter (altra pretendente al giocatore, assieme al Bayern Monaco) appaiono meno 'oliati'. Per il doppio colpo Tolisso-Verratti, la Juve dovrebbe stanziare un centinaio di milioni complessiv per i due cartellini (secondo il 'Corriere dello Sport', però, ce ne vorrebbero 80-100 solo per il solo Verratti).

E in uscita? A fine stagione potrebbe salutare Sami Khedira, che potrebbe proseguire la suaa carriera in Major League Soccer.