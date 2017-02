11/02/2017 00:34

UDINESE WIDMER - Silvan Widmer placa i rumors sul proprio conto. Il 23enne laterale svizzero in forza all'Udinese è stato accostato negli ultimi tempi a Barcellona e Bayern Monaco: "Sto veramente bene a Udine, le distrazioni di mercato sono abbastanza inutili - ha detto Widmer a 'Udinese TV' - Un giocatore deve pensare solo al campo: sono concentrato sull'Udinese, le chiacchiere non mi interessano”.



