Liga, Espanyol-Real Sociedad 1-2: colpo Champions per i baschi

11/02/2017 00:19

ESPANYOL REAL SOCIEDAD - La Real Sociedad espugna il campo dell'Espanyol nell'anticipo di Liga. Vela e Irrallamendi lanciano i baschi momentaneamente al quarto posto in classifica davanti l'Atletico Madrid, mentre ai catalani non basta la rete firmata da Perez.

Espanyol-Real Sociedad 1-2

26' Vela; 35' Perez (E); 61' Illarramendi



CLASSIFICA: Real Madrid 46**, Barcellona 45, Siviglia 43, Real Sociedad 41***, Atletico Madrid 39, Villarreal 35, Eibar 32, Espanyol 32***, Athletic Bilbao 32, Celta Vigo 30*, Las Palmas 28, Alaves 27, Betis 23*, Malaga 22, Deportivo la Coruna 19*, Valencia 19*, Leganes 18, Sporting Gijon 13, Granada 13, Osasuna 10.

*Una partita in meno; **Due partite in meno; *** Una gara in più

G.M.