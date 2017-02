Napoli-Genoa, Milik si complimenta con Zielinski pensando al Real Madrid

11/02/2017 01:48

NAPOLI GENOA/ Napoli come la Polonia, da quando in azzurro ci sono Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik. In attesa del pieno recupero del secondo, tornato ad allenarsi a tempo di record dopo il grave infortunio rimediato a ottobre, ci ha pensato il primo a segnare qualche gol in sua assenza, come quello che ha dato il via al successo dei partenopei sul Genoa. Compagni in Nazionale, compagni nel Napoli: Milik e Zielinski, i due 'fratellini' polacchi del 'San Paolo'. Al termine della partita vinta sui liguri di Juric, Milik ha avuto un pensiero nei confronti di Zielinki: "Complimenti, adesso pensiamo al Real Madrid" ha scritto l'ex attaccante dell'Ajax. Perché adesso c'è un sogno da cullare, la sfida di campioni d'Europa del Real Madrid.

S.F.