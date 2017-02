Napoli-Genoa, Zielinski pensa al Real: "Ero un loro tifoso. Zidane un idolo"

10/02/2017 23:29

NAPOLI GENOA ZIELINSKI / Piotr Zielinski è una delle sorprese più piacevoli di questa stagione per il Napoli di Maurizio Sarri. L'ex Empoli, in gol stasera, ha parlato dopo il match contro il Genoa: "Sono contento delle mie statistiche, sono però maggiormente contento della partita vinta qui a casa davanti ai nostri tifosi - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Mi manca un po' attaccare di più l'area per fare più gol".

REAL MADRID - "Ci sono tanti campioni, ero tifoso del Real e Zidane era il mio idolo da bambino. Sarà un grandissimo onore vederlo, ma al di là di tutto andiamo lì per giocarcela. Siamo una grande squadra e vogliamo fare bene. Bernabeu? È un sogno, è la prima volta che ci vado. Sarà un'emozione grandissima, entrando in campo però non ci penserò".

M.S.