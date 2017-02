Napoli-Genoa, Sarri: "Ecco cosa servirà contro il Real. Zielinski sarà uno dei migliori in Europa"

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

NAPOLI GENOA SARRI - Il Napoli si prepara nel migliore dei modi all'attesa sfida del 'Bernabeu' contro il Real Madrid. Maurizio Sarri commenta con soddisfazione il 2-0 di stasera nell'anticipo di campionato contro il Genoa, esaltando in primis la prova di Zielinski: "Ha talento, gli manca consapevolezza nei propri mezzi, ma sarà uno dei migliori in Europa - ha esordito il tecnico dei partenopei a 'Premium Sport' - Giocare alla pari col Real è dura, ma abbiamo voglia di vedere a che punto siamo. Dobbiamo crescere in mentalità. Giaccherini? E' un gran professionista. Ha sofferto a trovare la condizione, ma ora sta bene ed è importante".

