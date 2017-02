Ligue 1, Bordeaux-PSG 0-3: incontenibile Cavani!

10/02/2017 22:43

BORDEAUX PSG CAVANI - Incontenibile Edinson Cavani. Grazie all'ennesima doppietta stagionale, l'ex Napoli trascina il Paris Saint-Germain nella trasferta di Bordeaux. Nel 3-0 finale in favore dei campioni di Francia c'è anche la firma di Di Maria. Per Cavani 25 reti in 23 partite di campionato (e sempre più in fuga nella speciale classifica della Scarpa d'Oro), mentre il PSG aggancia momentaneamente in vetta il Monaco.

Bordeaux-PSG 0-3

6', 47' Cavani; 40' Di Maria



CLASSIFICA: Monaco 55 punti, Psg 55**, Nizza 52, Lione 40*, Saint-Etienne 36, Bordeaux 36**, Marsiglia 36, Rennes 32, Guingamp 31, Tolosa 30, Nancy 27, Metz 27*, Lille 26, Montpellier 26, Nantes 26*, Caen 25*, Dijon 24, Angers 24, Bastia 22*, Lorient 22.

*Una partita in meno; **Una partita in più

G.M.