10/02/2017 22:20

PERUGIA THIAM / Nuovo arrivo in casa Perugia. Gli umbri hanno trovato un accordo per il centrocampista classe 1997, Abdou Aziz Thiam. L'ex Monaco - come si legge su 'gianlucadimarzio.com' - sarà il prossimo rinforzo per la squadra di Bucchi.

M.S.