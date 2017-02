Juventus, ESCLUSIVO agente Pjaca: "Talento stratosferico, con la Champions..."

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

11/02/2017 06:10

JUVENTUS AGENTE PJACA / Reduce dalla prima apparizione da titolare con la maglia della Juventus, Marko Pjaca spera di trarre giovamento dal 'tour de force' che attende la compagine bianconera. A distanza di qualche giorno dalla gara contro il Crotone, Calciomercato.it ha contattato Marko Naletilic, agente del 21enne croato, per commentare la prova del ragazzo. "Sono stato ieri con lui. E' contento. E' un talento stratosferico che deve solo ambientarsi ancora al meglio e imparare i dettami d Allegri, anche in fase difensiva. Per me ha fatto bene con il Crotone, perché loro non hanno lasciato tanti spazi per saltare l'uomo e hanno giocato molto chiusi. Giocando può crescere ancora di più, ma per farlo deve dare sempre il massimo e migliorare in allenamento. Spero che avrà più spazio con il ritorno della Champions, dove le squadre avversarie giocano forse in maniera più aperta. Ci saranno tante partite ravvicinate, forse avrà più occasioni".