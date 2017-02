PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-GENOA: Mertens formato Real, Taarabt fantasma

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

10/02/2017 22:46

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI GENOA PROMOSSI E BOCCIATI / Il Napoli soffre nel primo tempo contro il Genoa, poi si accende Mertens e arrivano i gol di Zielinski e Giaccherini. In difficoltà Koulibaly tra gli azzurri e Burdisso nel Grifone. Male Taarabt.

NAPOLI

Reina 6 - Nel primo tempo ordinaria amministrazione. Si vede soltanto per un lancio con le mani che fa partire un contropiede di Mertens. Nella ripresa para senza problemi una conclusione di Hiljemark.

Maggio 6 - Dalle sue parti si aggirano Palladino e Laxalt, i più intraprendenti del Genoa, soprattutto in avvio. Ci mette un po' a prendere le misure, poi ingrana la marcia giusta e si fa vedere anche in avanti.

Koulibaly 5,5 - L'avvio è da brividi: un paio di incertezze che danno coraggio al Genoa. E' al rientro dopo la parentesi in coppa d'Africa e si vede. Al 20' Simeone gli va via in velocità. Meglio in avanti quando sfiora il gol in acrobazia. Nella ripresa la squadra gli dà una mano: a Madrid servirà un altro spartito.

Albiol 6,5 - Prova a mettere una pezza agli errori dei compagni. Guida il reparto con sicurezza.

Ghoulam 6 - Si nasconde per mezzora, poi si scioglie e dal suo piede nascono due delle azioni più pericolose del primo tempo. Nella ripresa si mantiene su livelli standard.

Zielinski 7 - Che fatica con gli avversari che corrono a mille. Nel primo tempo mancano i suoi strappi. La ripresa è un'altra musica anche grazie a lui: si avventa su una palla al limite e fa partire il bolide che spacca il match. Come contorno, la solita serie di accelerazioni che creano grattacapi alla retroguardia rossoblu.

Diawara 6,5 - In grande difficoltà davanti al pressing asfissiante del Genoa nella prima mezz'ora. Cala il pressing e cresce lui con il lancio millimetrico per Mertens in occasione del raddoppio che chiude il match.

Hamsik 6 - Non parte bene, poi cerca di prendere per mano la squadra. Non una partita da ricordare, ma garantisce il suo contributo (Dal 75' Allan sv)

Giaccherini 6,5 - Chiamato a sostituire Callejon, non ha gli inserimenti dello spagnolo ma mette le sue caratteristiche al servizio della squadra. La sua partita è un crescendo che trova il picco con la rete del 2-0, quando è bravo a seguire l'indiavolato compagno belga e approfittare del suo assist. (Dal 73' Rog 6 - Entra quando il risultato è ormai in cassaforte. Si prende un giallo evitabile. )

Mertens 7,5 - Al 4' il 'San Paolo' lo vede a terra e dagli spalti partono preghiere e promesse di voto. Ci mette un tempo ad accendersi ma quando succede per il Genoa non c'è nulla da fare. Sua la serpentina da cui nasce il gol di Zielinski, suo l'assist per il raddoppio di Giaccherini. In mezzo giocate di alta scuola come il passaggio no-look per Ghoulam che fa spellare le mani ai tifosi. E' già in versione Real e da un po'... (Dal 78' Pavoletti sv)

Insigne 6 - Trentacinque minuti di nulla, poi si sveglia all'improvviso: prima un tiro a giro sul quale si supera Lamanna, poi un inserimento con tiro rasoterra che si spegne sul fondo. Nella ripresa ci prova ancora ma Lamanna dice sempre no.

All.: Sarri 6,5 - Sceglie la linea della conservazione con Giaccherini al posto di Callejon e il risultato gli dà ragione con vittoria e gol dell'ex Bologna. La squadra fatica del primo tempo: merito del Genoa che gioca una gara di grande intensità, ma anche demerito dei suoi che, inevitabilmente, sono frenati dal grande appuntamento di mercoledì. Nell'intervallo tocca i tasti giusti perché la ripresa si rivede il solito Napoli-spettacolo con Mertens nel ruolo di attore protagonista.

GENOA

Lamanna 6,5 - Pronto su un angolo di Ghoulam, ottimo sulla conclusione di Insigne. Fa quel che può per tenere in piedi la squadra nella ripresa, incolpevole sui gol.

Munoz 5,5 - Nel primo tempo Insigne per rendersi pericoloso deve girargli lontano. Bene nelle chiusure nonostante qualche piccola incertezza. Non può nulla - come i compagni - quando Mertens decide di partire palla al piede: impossibile da fermare.

Burdisso 5 - Un tempo da leader difensivo: sempre attento e preciso nelle chiusure. Nella ripresa però l'involuzione improvvisa. Mertens lo salta con disinvoltura in occasione del raddoppio.

Gentiletti 6 - In campo appena 19 minuti poi un problema fisico lo toglie dai giochi. Dal 19' Orban 5,5 - Entra quando il pressing del Genoa inizia a calare d'intensità e dalle sue parti il Napoli affonda con più facilità.

Lazovic 6 - Si limita a tenere la posizione aiutando soprattutto in fase difensiva finché il fiato regge.

Veloso 6 - Ottimo nel togliere la fonte di gioco al Napoli pressando Diawara, lascia il terreno di gioco nel primo tempo per infortunio e la squadra ne risente (Dal 39' Cataldi 5 - Non è un caso se il suo ingresso in campo è coinciso con l''inizio' della partita del Napoli.)

Hiljemark 5 - Con il compagno di reparto contribuisce a spegnere gli ardori partenopei nel primo tempo. Macchia la prestazione con un rinvio centrale dal quale arriva il gol di Zielinski. Un errore dal quale non si riprende.

Laxalt 6 - Il più attivo dei suoi: bravo sia nel difendere che nell'attaccare in coppia con Palladino, soprattutto nel primo tempo. Meno bene, come tutta la squadra di Juric, nella ripresa.

Rigoni 6 - Il Napoli è abituato a far partire da dietro l'azione, lui complica le cose andando su ogni pallone. Prestazione in calando.

Simeone 5,5 - Più difensore che attaccante: indiavolato nel pressare gli avversari nei primi trenta minuti, da bomber si vede solo una volta al 20' con una conclusione deviata in angolo. Nella ripresa scompare dal match.

Palladino 6 - Parte bene, con l'accoppiata con Laxalt che crea qualche grattocapo all'inedita corsia di destra schierata da Sarri. Cala alla distanza. (Dal 58' Taarabt 5 - Mossa logica quella di Juric per provare a recuperare la partita. Il marocchino però lo tradisce non toccando praticamente palla)

All.: Juric 6 - Prepara la partita in maniera perfetta: pressing e duelli uomo contro uomo. Il gioco regge finché regge il fisico, poi inevitabile il crollo con la fortuna che non lo aiuta con gli infortuni di Gentiletti e Veloso che gli levano due cambi già al 38'. Prova a recuperare con Taarabt per Palladino ma il marocchino non entra mai nel match.

Arbitro Giacomelli 6 - La partita non gli crea grossi grattacapi e i calciatori gli facilitano il compito. Vede bene sul contatto Giaccherini-Gentiletti al 10' del primo tempo. Qualche dubbio in più su una trattenuta di Rigoni su Hamsik sempre nella prima frazione di gioco. Bene la distribuzione dei cartellini.

TABELLINO

NAPOLI-GENOA 2-0

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik (dal 75' Allan); Giaccherini (Dal 72' Rog), Mertens (dal 78' Pavoletti), Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Strinic, Maksimovic, Jorginho, Chiriches, Milanese, Milik. All.: Sarri

Genoa (3-4-3): Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti (dal 19' Orban); Lazovic, Veloso (dal 39' Cataldi), Hiljemark, Laxalt; Rigoni, Simeone, Palladino (Dal 58' Taarabt). A disposizione: Zima, Rubinho, Edenilson, Cofie, Beghetto, Pandev, Morosini, Pinilla, Ninkovic. All. Juric

Arbitro: Piero Giacomelli (sez. di Trieste)

Marcatori: 50' Zielinski (N), 68' Giaccherini (N)

Ammoniti: 67' Orban (G), 80' Burdisso (G), 92' Rog (N)

Espulsi: