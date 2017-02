10/02/2017 19:47

SASSUOLO CHIEVO DEFREL / Niente da fare per Defrel contro il Chievo: anche oggi l'attaccante francese non ha preso parte all'allenamento con il resto dei compagni, svolgendo lavoro differenziato (come Lirola). Per il Sassuolo si prevede quindi un forfait in vista della sfida di domenica tra la formazione di Di Francesco e quella di Maran.

B.D.S.