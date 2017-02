Barcellona, UFFICIALE: Messi firma, ma non con i blaugrana

10/02/2017 19:26

BARCELLONA MESSI ADIDAS / Nuovo contratto per Lionel Messi ma il Barcellona questa volta non c'entra: il fuoriclasse argentino ha, infatti, annunciato di aver prolungato il suo accordo con l'Adidas. Sulla sua pagina Facebook la 'pulce' ha pubblicato la foto della firma del nuovo accordo accompagnata dalla frase: "Felice di poter continuare a collaborare con Adidas per molti anni ancora".

Ora per Messi si attende la firma sul rinnovo con il Barcellona: l'attuale contratto è in scadenza nel 2018 e le parti sono al lavoro pper prolungarlo.

B.D.S.