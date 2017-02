Calciomercato Milan, ESCLUSIVO agente Pasalic: "Ama il rossonero"

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

10/02/2017 19:10

MILAN AGENTE PASALIC / Autore sin qui di un'ottima stagione con la maglia del Milan, Mario Pasalic sta ripagando alla grande la fiducia accordatagli da Vincenzo Montella. Reduce dal gol decisivo nell'eroica vittoria di Bologna, il centrocampista croato sta trovando quella continuità d'impiego troppo spesso messa a repentaglio in passato da un fastidioso infortunio alla schiena e quella di mercoledì sera è stata la sua decima presenza da titolare consecutiva. "Ha disputato una gara molto intelligente e bella - esordisce in esclusiva a Calciomercato.it Marko Naletilic, agente del 22enne - Un match di grande sacrificio, ma io sono convinto che non abbiamo ancora visto la sua migliore prestazione. Tatticamente è molto preparato e sa inserirsi molto negli spazi. Il gol decisivo è stato meritato, visto che aveva avuto anche altre occasioni".

Artefice molto importante del successo è stato anche Vincenzo Montella. "C'è stato tanto sacrificio da parte di tutta la squadra del Milan. E' una vittoria che dona morale perché hanno dimostrato di aver qualità superiori rispetto agli ultimi risultati. Montella è stato decisivo, non rinunciando comunque all'idea di fare danni al Bologna anche se con due uomini in meno. E' molto bravo, cerca sempre di vincere. E' ancora giovane ma sarà un allenatore importante per il calcio italiano a livello mondiale".

Calciomercato Milan, esclusivo agente Pasalic

Giunto in prestito dal Chelsea la scorsa estate, Mario Pasalic ha sin qui dimostrato grande attaccamento alla causa rossonera. "E' ancora troppo presto per parlare di futuro, perché è del Chelsea ed è solo in prestito - prosegue Naletilic in esclusiva a Calciomercato.it - Si trova benissimo e si sente importante, dopo l'infortunio alla schiena il Milan lo ha scelto e lui è contentissimo. Lui è sempre stato affezionato a questi colori, sin da bambino, anche se questi aspetti nel calcio non sono sempre decisivi. La maglia rossonera per lui non è come le altre. C'è amore e stima per la storia di questo grande club".