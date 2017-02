Juventus, Ferrara non ha dubbi: "Come l'Inter di Mourinho"

10/02/2017 19:27

JUVENTUS FERRARA / La Juve di Allegri come l'Inter di Mourinho: firmato Ciro Ferrara. L'ex difensore e allenatore bianconero elogia il tecnico bianconero in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport': "Mi piace la ricerca e l'evoluzione della squadra che sta proponendo Allegri. Quando vedo giocatori come Mandzukic o Higuain correre e sacrificarsi per inseguire gli avversari, credo che per un allenatore sia il massimo della soddisfazione. Ha allargato la forbice con le inseguitrici in campionato, mettendo le basi per qualcosa di importante in Europa. Mi fa ripensare alla mia Juve del '96, con Vialli, Del Piero e Ravanelli che rientravano. Oppure a Eto'o che faceva l’esterno nel tridente di Mourinho, nell'Inter del 2010. Non fu un caso che entrambe quelle squadre vinsero la Champions. Mi auguro di vedere lo stesso finale in giugno a Cardiff".

B.D.S.