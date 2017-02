Real Madrid-Napoli, la 'minaccia' di Ferrara ad Albiol

10/02/2017 19:01

REAL MADRID NAPOLI FERRARA ALBIOL / Cresce l'attesa per Real Madrid-Napoli, ottavo di finale Champions in programma mercoledì. Ne parla a 'gazzetta.it' anche Ciro Ferrara, ex difensore azzurro e attuale tecnico del Wuhan Zall: "Sarri mi piace tantissimo. Ha fatto un lavoro eccellente, dimostrando di essere bravissimo soprattutto in due situazioni. All'inizio dello scorso campionato, quando capì che con le caratteristiche dei suoi giocatori, schierarsi col trequartista non era la cosa migliore. E poi in questa, quando ha cambiato movimenti e tipo di giocate per supplire all'assenza di Higuain. Oggi gioca un bellissimo calcio ed è la squadra più europea, come mentalità, della A".

La sfida al Real però sa di impresa: "Zidane ha già italianizzato la squadra, trovando i giusti equilibri per la fase difensiva. Al Bernabeu i blancos faranno la partita, non c’è dubbio, ma se lasceranno troppi metri alle ripartenze del Napoli, allora ci sarà da divertirsi. Zizou sarà ancora più italiano, la sfida non la vedo così sbilanciata. Nel Napoli due uomini saranno fondamentali: Callejon, abilissimo negli spazi, e Albiol per la fase difensiva. E poi un po’ in Albiol mi rivedo, come difensore. Con Raul mi posso permettere anche una confidenza: 'Gioca bene e porta avanti il Napoli, se no ti caccio da casa', visto che è mio inquilino a Posillipo...".

B.D.S.