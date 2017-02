Calciomercato Juventus, blitz di Conte per Dybala: la verità del tecnico

10/02/2017 18:34

CALCIOMERCATO JUVENTUS CONTE DYBALA / La presenza di Antonio Conte sugli spalti dello 'Stadium' in occasione di Juventus-Inter ha fatto rumore, così come la sua decisione di andare via proprio quando Paulo Dybala è uscito dal campo. Facile l'associazione tra la presenza del manager e l'interesse del Chelsea per l'argentino,ma l'ex allenatore della Juventus ha smentito con alcune dichiarazioni il legame tra il suo viaggio in Italia e Dybala: "Ero lì per divertirmi dopo una settimana molto impegnativa. E' stato bello per me tornare in uno stadio che conosco bene. E' stata una bella esperienza".

B.D.S.