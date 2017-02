Calciomercato Juventus, duello con la Fiorentina per il bomber verdeoro

10/02/2017 18:36

JUVENTUS FELIPE VIZEU / Autore di ben 4 gol al 'Sudamericano SUB-20' ancora in corso, Felipe Vizeu ha catalizzato le attenzioni dei numerosi osservatori presenti sugli spalti. Accostato in passato a Lazio e Real Madrid, l'attaccante 19enne, secondo 'futebolbailado.com', ha particolarmente impressionato gli 007 di Fiorentina e Juventus. Sotto contratto con il Flamengo fino al 2020, la punta brasiliana ha realizzato 5 reti in 15 presenze totali al suo primo campionato in prima squadra.

D.T.