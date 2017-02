Calciomercato Monaco, Falcao in Cina: solo un rinvio

10/02/2017 18:21

CALCIOMERCATO MONACO FALCAO CINA / Un no soltanto temporaneo: per Radamel Falcao l'approdo in Cina è soltanto rinviato. Se, infatti, l'attaccante colombiano e il Monaco hanno rinunciato ad una sontuosa offerta a gennaio (50 milioni per il club, 20 all'anno al calciatore) nella prossima finestra del calciomercato la vicenda si riaprirà. Le parti, infatti, hanno deciso di dire no alle sireni cinesi, è stato anche stabilito di riparlarne in estate: lo riferisce 'le10sport.com'.

B.D.S.