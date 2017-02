Juventus, Pjaca: "Dimostrerò che Allegri ha ragione"

10/02/2017 18:03

JUVENTUS PJACA / Nelle news Juventus il suo impiego dal primo minuto contro il Crotone non ha lasciato il segno: Marko Pjaca però sa che la Juventus si aspetta molto da lui e vuole ripagare la fiducia. Arrivato nel calciomercato estivo, a 'Sky Sport', il croato racconta il suo ambientamento: "Ho appreso moltissimo sul calcio italiano in questi mesi, ho capito che la Juventus è un grande club, con una storia importante, di cui essere fieri, e vuole sempre vincere. Qui ci sono grandi campioni e da loro posso imparare".

Pjaca ha dovuto affrontare un infortunio: "E' sempre difficile soprattutto quando, come nel mio caso, sei appena arrivano in una nuova squadra. Dopo il mio recupero sono tornato, mi sono allenato con il gruppo, e ora sono felice: questa è la cosa più importante".

Juventus, Pjaca: "Grande rapporto con Mandzukic"

Il giovane croato può contare sul connazionale Mandzukic: "Siamo amici, abbiamo un grande rapporto fin dalla Nazionale, mi ha aiutato tanto, sia in campo che nella vita di tutti i giorni, mi dà consigli in ogni partita e in ogni allenamento, gli sono molto grato".

Infine sulla stima di Allegri, Pjaca dice: "Sono felice che Mister Allegri pensi che io sono un giocatore dal grande futuro. Devo dimostrare, lavorando duro, che posso giocare nel modo in cui lui vuole che io giochi".