Manchester United, Mourinho: "Ibrahimovic resta, Mazzarri ottimo allenatore"

10/02/2017 17:56

MOURINHO IBRAHIMOVIC MAZZARRI / Domani riparte la rincorsa del Manchester United ad un posto nella prossima Champions League. Ad 'Old Trafford' arriva il Watford di Walter Mazzarri, che incassa i complimenti del suo collega: "E' un ottimo allenatore: ha costruito una squadra difensiva ma ben organizzata - ha detto José Mourinho in conferenza stampa - Sono pericolosi in contropiede e sui calci piazzati. E' una formazione molto esperta, mi aspetto una gara difficile". Poi il manager dei 'Red Devils' ha commentato i rumors sulla permanenza di Ibrahimovic anche la prossima stagione: "Ibra ha superato le aspettative di tutti tranne che di se stesso. Ma è venuto qui con l'intenzione di rimanere due anni e sa che proveremo a migliorare la prossima stagione che sarà l'ultima della sua carriera ai più alti livelli. Sono convinto che rimarrà".

M.R.