Calciomercato Juventus, duello sudamericano sulla destra

10/02/2017 17:47

CALCIOMERCATO JUVENTUS DANILO / Il recente rinnovo di Lichtsteiner la dice lunga sulle difficoltà di adattamento al calcio italiano incontrate da Dani Alves. Dopo essere stato escluso dalla lista Champions in estate, l'esterno svizzero è tornato ad essere un perno insostituibile per lo spartito tattico di Allegri. Al centro di numerose voci di calciomercato prima della rinascita bianconera, l'ex Lazio avrà molto probabilmente un nuovo vice a partire dalla prossima stagione e una delle priorità del calciomercato Juventus potrebbe diventare proprio il reperimento di un nuovo esterno destro da affiancare al 33enne.

Calciomercato Juventus, Arias e Danilo nel mirino

La dirigenza bianconera sta già scandagliando il mercato europeo per trovare il profilo giusto. Tra i calciatori finiti nei radar della Juve, ci sono anche due calciatori sudamericani. Il primo di essi, Danilo, non è riuscito a convivere al meglio con la pressione di Madrid e, secondo i bene informati, avrebbe già manifestato la propria intenzione di lasciare il Real. Un altro profilo che piace è quello di Santiago Arias. Al Psv dal 2013, l'esterno colombiano non disdegnerebbe affatto misurarsi in un campionato più competitivo rispetto a quello olandese e ha una valutazione alla portata dei club italiani.

D.T.