10/02/2017 17:48

MILAN ALLENAMENTO / Allenamento del venerdì per il Milan che si prepara al monday night contro la Lazio. La squadra di Montella si è allenata sotto la neve anche se non tutto il gruppo al completo: per Abate, Deulofeu, Vangioni e Suso, infatti, c'è stato lavoro personalizzato di scarico. Per i quattri però nessun allarme in vista della trasferta di Roma.

B.D.S.