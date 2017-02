Palermo, Nestorovski nel mirino dell'Atletico Madrid: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

PALERMO NESTOROVSKI ATLETICO MADRID / Nelle ultime ore il nome di Ilija Nestorovski è stato accostato a due club della Liga spagnola: il Siviglia e, soprattutto, l'Atletico Madrid. Un interesse che trova conferme nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ma c'è di più: gli osservatori dei 'Colchoneros' erano presenti sia al 'San Paolo' che al 'Barbera' nelle ultime due uscite in campionato del Palermo (rispettivamente contro Napoli e Crotone, ndr) che hanno visto protagonista proprio il centravanti macedone autore di due gol che hanno portato 4 punti nelle casse dei rosanero. Il club capitolino è fortemente interessato a Nestorovski, ma non è intenzionato ad esaudire le richieste del patron Zamparini, che per l'ex Inter Zapresic chiede 15 milioni di euro.