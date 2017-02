Manchester City, Iachini fa visita a Guardiola

10/02/2017 17:24

MANCHESTER CITY IACHINI GUARDIOLA / Beppe Iachini in Inghilterra: l'ex tecnico di Udinese e Palermo è atteso da una quattro giorni a Manchester per assistere agli allenamenti de City del suo collega e amico Pep Guardiola. Anni fa fu lo spagnolo a far visita a Iachini, allora alla guida del Brescia. Iachini, accompagnato dal suo staff, è volato in Inghilterra insieme al suo agente Alessio Ceccarelli, che ha inccontrato il direttore sportivo dei 'Citizens', Begiristain con il quale ha parlato anche di alcuni giovani talenti.

Oltre a Iachini in visita al City anche il ct dell'Argentina Bauza per visionare Aguero, Zabaleta e Otamendi.

B.D.S.