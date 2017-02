Calciomercato Napoli, super offerta dalla Cina per Mertens

10/02/2017 17:14

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS CINA / Sirene cinesi ancche per Dries Mertens: l'attaccante belga, autetico trascinatore del Napoli in questa stagione, ha rivelato di aver ricevuto un'importante offerta dalla Cina. Parlando a 'nieuwsblad.be', Mertens ha spiegato: "A volte senti i giocatori dire che vanno a giocare lì per un avventura. Non è vero, si fa per soldi. Mi sono immaginato in mezzo ai cinesi. Un'esperienza in Cina è in cima alle mie priorità ma non a livello calcistico. Ho ricevuto un'offerta anche io: abbiamo pesato i pro e i contro. Mia moglie si è informata leggendo le testimonianze di chi ha vissuto lì. Ci ho pensato per un giorno, erano tanti soldi. Poi ho detto no. Vi posso assicurare che era un'offerta davvero importante. Avrebbe sistemato figli e nipoti".

B.D.S.