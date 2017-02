Calciomercato Roma, rinnovo Spalletti: occhio alla Premier

10/02/2017 17:18

RINNOVO SPALLETTI ARSENAL / Uno dei temi caldi del calciomercato Roma è sicuramente il rinnovo Spalletti. Il tecnico giallorosso continua a rimandare ogni discorso legato al proprio futuro e questa situazione non fa che alimentare le voci di mercato. Ormai da settimane, si parla di un potenziale interessamento della Juventus per l'ex Zenit, ma l'ottimo lavoro sin qui svolto sulla panchina capitolina ha fatto breccia anche all'estero. Secondo 'asromalive.it', infatti, anche l'Arsenal avrebbe inserito il nome del coach di Certaldo sul proprio taccuino. Arsene Wenger non ha ancora prolungato il proprio vincolo con i 'Gunners', e la compagine londinese sta passando al vaglio varie ipotesi, compresa quella che risponde al nome di Massimiliano Allegri.

D.T.